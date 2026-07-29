俳優・反町隆史主演のドラマ『GTO』（フジテレビ系）の第2話が7月27日に放送された。【写真】松嶋菜々子と反町隆史、娘の運動会で目立たないようにするも目立つ放送前から盛り上がりを見せた『GTO』元は1998年に放送され、「学園ドラマの金字塔」として社会現象を巻き起こすほどの人気を誇った『GTO』。28年ぶりに連続ドラマとして復活した同ドラマの舞台は、とある企業が運営する「私立誠進学園」だ。生徒が教師を評価する