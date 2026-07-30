お笑いコンビ「紅しょうが」の稲田美紀（年齢非公表）が29日に放送されたフジテレビ系「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。1日の酒量を明かしてスタジオを驚かせた。今回は「キツい運動ゼロ!内臓脂肪の燃焼術」と題して放送。番組内で「ぽっこりおなか」の原因について話題が及ぶと、稲田は「毎日お酒2リットル飲むんで…」と自身の食習慣を分析した。この酒量にスタジオは「えぇ!?」と衝撃。稲田は「それがやめられ