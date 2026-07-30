水槽の底でじっとしているはずのヒラメが、ブリの群れに混ざって泳ぐ姿がSNSで話題を集めている。【映像】自分をブリだと思っているヒラメ（実際の様子）投稿したのは、富山県にある魚津水族館の公式X（@uozuaquarium）。投稿された映像には、おもむろにブリの群れに合流し、一緒に水槽内を泳ぐヒラメの姿が映っている。しばらくすると、何事もなかったかのように群れから離れていった。担当者は「エサやりのときに、泳いで