群馬県も、「副首都」に名乗りをあげました。群馬県山本一太知事：群馬県として副首都に立候補させていただきたいと考えております。「副首都」は東京が被災した際の首都機能のバックアップ体制を整えるほか、東京一極集中の是正などを担います。山本知事は30日の定例会見で、群馬県の強みとして「災害リスクの少なさ」「東京から近い優れたアクセス性」「広域交通インフラの充実」などを挙げ、「副首都」の指定を目指すことを表