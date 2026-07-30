自民党福岡県議団の松尾統章会長は30日、熊本県で震度7を観測した28日夜、北九州市内で政治資金パーティーを開催したことを明らかにした。「取りやめる判断ができる状況ではなかった。生の声が聞け、正直やって良かった」と述べた。