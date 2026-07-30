総務省消防庁によりますと、きょう正午時点で、熊本地震で98人が救助され、620人が病院に運ばれたということです。被災地には、九州・中国地方など9県から緊急消防援助隊が派遣され、地元消防と合わせておよそ1400人規模で救助活動にあたっているということです。