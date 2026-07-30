お笑いトリオ「四千頭身」が３０日までに、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。昨日、結婚を発表した後藤拓実が詳細を語った。後藤は２９日放送の「有吉の壁」（日本テレビ系）内で、５月に結婚したことを報告。なお、相方の都築拓紀と石橋遼大には伝えていなかったため、大きなサプライズになった。今回の動画では、都築と石橋が改めて質問。お相手や経緯など深掘りしていった。お相手は、一部週刊誌に?路チュー?を激写され