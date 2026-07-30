熊本市在住のタレント・スザンヌ（39）が30日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。被災者、ボランティアを対象に、自身が経営する旅館の風呂と大広間を無料開放すると発信した。「当面の間温泉無料開放いたします」と題し、「令和8年熊本地震にて被災された方々に深くお見舞い申し上げます」としたうえで、「被災され車中泊の方、断水などによりご入浴が困難な方、ボランティアでお越しいただいている方などを対象