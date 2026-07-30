広島東洋カープの選手2人に対して、家宅捜索が行われたと球団が発表しました。【映像】家宅捜索を受けたカープ2選手家宅捜索を受けたのは、矢野雅哉選手と前川誠太選手です。薬物関連での容疑の捜査の一環だということです。球団はきょう付で、前川選手の1軍登録を抹消しています。一方、矢野選手は一部週刊誌の報道をうけて「薬物の売人と密室にいること自体が強い疑念を抱く状況」として1軍登録を抹消されていました。球