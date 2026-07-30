今月、千葉県八街市の住宅で住人とみられる4人の遺体が見つかった火事で、このうち2人は火事の数か月以上前に死亡していたとみられることがわかりました。今月22日、八街市で住宅が全焼する火事があり、焼け跡からはこの家に住んでいた80代の夫婦と60代の長男、50代の長女とみられる男女4人の遺体が見つかっていました。捜査関係者によりますと司法解剖の結果から、母親と長男とみられる2人は火事の数か月以上前にすでに死亡してい