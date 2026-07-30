イオンは30日、公式サイトを更新。熊本県で28日午後4時27分ごろ発生した、最大震度7を観測した「令和8年熊本地震」に伴うイオンモール熊本の爆発事故についての、これまでの経緯を時系列で発表。同社が確認した「現時点での人的被害状況」として7人が亡くなったことを発表した。【画像】イオンが発表した、イオンモール熊本の爆発事故についての時系列経緯同社は昨日発表した文書に「現時点での人的被害状況」と、これまでの時