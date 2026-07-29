7月25日、人気恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』（Amazon Prime Video）出演経験のある女性タレントが、自身のYouTubeを更新。飲食店で繰り広げた赤裸々な“性的トーク”がネット上で物議を醸している。問題になっているのは、休井美郷（35）の投稿動画だ。休井は大学時代に芸能活動を開始。「アゲぽよガールズ」3期生として深夜番組『女の子宣言！アゲぽよTV』（TBS系）に出演したほか、卒業後はアイドルグループ「P.ID