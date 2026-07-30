広島の松田元オーナーが３０日、広島県警察本部が広島の矢野雅哉内野手と前川誠太内野手の居宅等の捜索を行ったことに言及した。マツダスタジアム内で取材に応じ「ショックが大きい。（ファンに）非常に申し訳ない気持ちでいっぱい。予想しない選手が出てきたので、非常に驚いている。一生懸命やっている選手も疑われることが気の毒」と涙ぐみながら謝罪した。前川誠太内野手はこの日出場選手登録を抹消。前日２９日は１軍の全体