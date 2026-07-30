歌手・桑田佳祐(70)が30日、8月13、14日に予定していた熊本公演の開催見送りを発表した。28日に発生した最大震度7の熊本地震を受け、会場設備に損傷が出ていることなどが理由とした。来場者や出演者の安全確保を最優先するため、人気アーティストの公演中止が相次いでいる。サザンオールスターズの公式サイトで「7月28日（火）に発生いたしました、『令和8年熊本地震』により被災された皆様に、心からお見舞いを申し上げます。