（CNN）トランプ米大統領は29日、イランによる米軍拠点への攻撃の試みに対し、断固として反撃すると表明した。外交的な解決の道を探る中で一時沈静化していた攻撃の応酬について、「次は我々の番だ」と述べた。トランプ氏は大統領執務室で記者団に対し、「我々は非常に強力に攻撃する。今度は我々が攻撃する番だからだ。彼らも攻撃が来ると分かっている」と語った。米軍によると、イランは夜間、地域内に展開する米軍に向けてミサ