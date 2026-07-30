文句なしの選出MVPである。【もっと読む】全セ藤川監督「オーダー丸投げ」は“炎上回避”狙いか29日、富山で行われた球宴第2戦で、中日・細川成也（27）が「2本塁打」と「レーザービーム」MVPを獲得した。全セの「3番・左翼」で出場。6-7の六回1死一塁から、オリックス・椋木の150キロの直球を強振した打球は、バックスクリーンに一直線。中堅を守るソフトバンク・周東が「打球が落ちてこない」とあ然とした一打で「（感触は