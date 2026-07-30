7月28日に発生した令和8年熊本地震の影響で、通信障害が発生していたNTTドコモとKDDIは、それぞれ全エリアで復旧したと発表した。 各社の復旧状況と影響エリア ドコモは7月30日17時頃、KDDIは同日19時24分に、熊本県内における通信サービスが復旧した。 最大震度7を記録した令和8年熊本地震により、停電や伝送路の故障などが発生。一部地域で音声通話やデータ通信が利用しづらい状況が続いていた。