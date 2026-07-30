森永乳業は、アイスクリームの「ピノ」や「パルム」など61の商品を9月から値上げします。【写真を見る】森永乳業「ピノ」や「パルム」など61商品を9月から値上げへ原材料や人件費の高騰に加え中東情勢も要因に対象となるのは、「ピノ」や「クラフト 切れてるチーズ」といった、アイス、チーズ、バターなど61の品目で、9月1日の出荷分から順次値上げされます。例えば、いずれも税別で、▼「ピノ」は10円値上げして190円に、