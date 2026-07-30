今月29日、うなぎの蒲焼などを山口市のスーパーで盗んだ疑いで当時アルバイトだった45歳の男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは周南市に住む45歳の無職の男です。警察によりますと男は今月29日、山口市内のスーパーでアルバイト中にうなぎの蒲焼や明太子など合わせて7566円分の食品7点を盗んだ疑いがもたれています。男は警察の調べに対し、「あとで代金を支払おうとしていた」と容疑を否認し