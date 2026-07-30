7月30日、高市早苗首相は熊本県で震度7を観測した地震で、災害との関連を調査中の人を含め、30人の死亡が確認されたと明らかにした。【写真】「子どもの泣き声や悲鳴」拡散された地震発生当時のコストコの様子“地震報道”の在り方が議論の的に地震が発生したのは、7月28日の午後4時27分ごろ。熊本県の宇城市と氷川町で最大震度7が観測され、同県嘉島町の大型商業施設『イオンモール熊本』では地震発生からしばらくした後、爆