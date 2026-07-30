夏の風物詩となった国内最大級の野外音楽フェス「FUJI ROCK FESTIVAL ’26」（7月24日から26日）が、今年も大盛況のうちに閉幕した。特に最終日のヘッドライナーとして出演したマッシヴ・アタック（Massive Attack）のステージは、終演後にSNSで大きな反響を呼んだ。「イギリスのブリストル出身の音楽ユニットで、現在は“3D”ことロバート・デル・ナジャとグラント・マーシャルの2名で活動しています。90年代にヒップホップやレゲ