news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「人気の海の公園でトイレ放火防犯カメラの捜査で関与が浮上」についてお伝えします。◇◇◇捜査員に連れられ、車に乗り込む男。逮捕された丹生隼人容疑者（29）です。警察によりますと、今年4月、神奈川県横浜市の公園の公衆トイレに侵入し放火した疑いがもたれています。現場となったのは、横浜市の人気スポットで、潮干狩り海水浴などを楽しめる「海の公園」です。こ