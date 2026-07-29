タレントの眞木花（はんな）が、7月13日発売の『週刊プレイボーイ』（集英社）で初グラビアに挑戦し、大胆な水着ショットを見せ話題を集めている。◆兄は眞木蔵人、6人兄弟の末娘今年1月に芸能界デビューしたばかりの花だが、父は歌手・マイク眞木で「2世タレント」だ。マイクの3人目となる妻との間に生まれた子どもで、俳優の眞木蔵人は4人いる兄の1人となる。いきなり、大胆な水着ショットで注目を集めた花だが、変わった経歴を