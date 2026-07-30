【キーウ共同】ウクライナのシビハ外相は30日、ロシアの巡航ミサイルがポーランド領内に侵入したとX（旧ツイッター）で主張した。ロイター通信によると、ポーランドの警察は東部ルブリン郊外の村でクレーターを発見した。