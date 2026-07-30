DAVID CIFALDI（CNN）米モンタナ州の山でこのほど、男性が友人たちと登山中、自分のトレッキングポールが体に突き刺さるけがを負った。男性は看護師としてのスキルを生かしてとっさに対応し、自力で下山して治療を受けた。この男性はデビッド・シファルディさん。トレッキングポールが体に刺さった状態のまま、友人2人と一緒にモンタナ州最高峰の山から約6時間かけて下山した。シファルディさんは「数インチ違うところに刺さってい