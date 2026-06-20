フライドポテトを食べ続けた少年が亡くなるという事例があった。一体何があったのか。鳥取大学医学部教授の飯野守男さんは「死因は腸閉塞だったが、それだけで説明できる死ではなかった。解剖によって病気だけではなく、その人の背景まで見えてくる」という――。（第1回）※本稿は、飯野守男『法医学教授が教えている死体の授業』（飛鳥新社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／tolgart※写真はイメージです - 写真