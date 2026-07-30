韓国でサッカーワールドカップ敗退の問題がついに国会に持ち込まれました。不透明な監督選任の疑惑などをめぐり、きょう聴聞会が開かれ、辞任した前代表監督らが追及を受ける異例の事態となっています。記者「洪明甫前監督が到着しました。厳しい表情で国会の会場へと入っていきます」硬い表情で韓国の国会に入っていくサッカーの洪明甫前代表監督。きょう、ワールドカップの敗退をめぐり、異例の聴聞会が開かれました。会場には、