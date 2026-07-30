国民民主党の玉木雄一郎代表は30日、高市早苗首相が表明した飲食料品の消費税率1％への引き下げを受け、現時点で連立政権入りは困難との認識を示した。「連携には基本政策の一致が大事だが、それが難しい」と記者団に述べた。