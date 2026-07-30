夢庵は、2026年7月30日限定で使える「猛暑日クーポン」を公式Xで配信しています。12種類のお得なクーポン7月23日から8月10日の期間、朝5時に気象庁から発表される東京都東京地方の最高気温が35度以上の日に、対象メニューが35％オフ（一部メニューは半額）になる「猛暑日クーポン」が公式Xに登場します。7月30日も猛暑日予報で対象日に。夢庵の公式Xでクーポンが配信されました。クーポンの対象メニューは以下の通り。●キリン一番