韓国中部、大田で29日夜、50代の日本人女性が車にはねられ死亡する事故がありました。警察などによりますと29日夜、韓国・大田の路上で50代の日本人女性が乗用車にはねられ、病院に搬送されましたが、その後、死亡しました。事故当時、女性は横断歩道がない往復10車線の道路を横断していたということです。乗用車は女性をはねた直後に近くのバス停に衝突し、運転していた20代の男性もケガをして病院に搬送されたということです。警