高市首相は先ほど自民党の臨時役員会で、来年4月から2年間、飲食料品の消費税率を1％に引き下げる方針を表明し、党内のとりまとめを指示しました。出席者によると、高市首相は消費減税は政権公約にかかげたことで国民の期待も大きいなどとした上で、「党内をしっかりまとめてください」と強調したということです。その場で反対意見はなく、全会一致で了承されました。政府与党は来月上旬をめどに方針を決定したい考えですが、ある