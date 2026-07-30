高市首相は先ほど自民党の臨時役員会で、来年4月から2年間、飲食料品の消費税率を1％に引き下げる方針を表明し、党内のとりまとめを指示しました。出席者によると、高市首相は消費減税は政権公約にかかげたことで国民の期待も大きいなどとした上で、「党内をしっかりまとめてください」と強調したということです。その場で反対意見はなく、全会一致で了承されました。政府与党は来月上旬をめどに方針を決定したい考えですが、ある
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 三山凌輝に共演者「ポカン状態」
- 2. NHKアナの「震え声」に心配続々
- 3. トラックが自転車よけきれず悲劇
- 4. オール巨人 家に突然警察が訪問
- 5. lululemon旗艦店 8月にオープン
- 6. 宮迫博之 現在のおもな収入源
- 7. ライセンス井本 子に重度の障害
- 8. 猛暑の京都・大阪 観光地が閑散
- 9. 熊本の猫カフェ、25頭すべて救出
- 10. イオン熊本で起きた空白の1時間
- 1. トラックが自転車よけきれず悲劇
- 2. 猛暑の京都・大阪 観光地が閑散
- 3. イオン熊本で起きた空白の1時間
- 4. 「護送中にVサイン」男2人逮捕
- 5. 食料品消費税 高市総理が指示へ
- 6. 主配管のどこかにズレ? 爆発見解
- 7. 台風13号 8月上旬にかけて日本へ接近おそれ 今後“猛烈な”勢力に発達予想 ｢ドルフィン｣ の進路は？雨･風シミュレーション【台風情報】
- 8. 首相の頭に巨大なハエ…ざわつく
- 9. 福岡県「負の遺産」残される危機
- 10. 池袋刺殺 死亡の男を書類送検
- 1. lululemon旗艦店 8月にオープン
- 2. 「腐ってる」性加害指示で大演説
- 3. 「可能な限り」悠仁さまが覚醒か
- 4. 爆発発生も 動物たち無事だった
- 5. イオン熊本猫カフェの猫安否不明
- 6. 日本人の人口が1億2千万人割れ
- 7. イオン熊本 現地警官が語る現状
- 8. 厚労省推奨 熱中症予防ドリンク
- 9. 河野太郎氏 消費税減税に反対
- 10. KDDIに総務省が大臣名で行政指導
- 1. 洪明甫氏 韓国国会で追及見通し
- 2. 熊本地震 AIフェイクが30万拡散
- 3. 自然災害でもキャンセル料? 混乱
- 4. 韓国女優のマナー巡り指摘相次ぐ
- 5. トランプ氏 イラン攻撃を宣言
- 6. ゼレンスキー氏 地震へ哀悼の意
- 7. 1球も投げずに退場→10試合出場停止 大谷に“わざとぶつける”発言の韓国投手、予想外のトラブル
- 8. 米軍がイラン反撃へ「次は我々」
- 9. KOSPI5000割れも 証券界に警戒感
- 10. 仏大統領選 ルペン氏が最有力に
- 1. 働いたことない64歳 生保受けず
- 2. 毎日ポテトで少年死亡 一体何が
- 3. 日産工場でトヨタ車を? 奇策提示
- 4. 月1ジャバ家がヘドロ洗浄を検証
- 5. 49歳Yumico くびれは姿勢から
- 6. ハーゲンダッツ 日本発で7億個
- 7. そうめんが肝臓に悪い本当の理由
- 8. 熊本地震で半導体供給が停滞か
- 9. 片方繰下げ 夫婦で賢く年金設計
- 10. のぞみ全席指定 家族4人の影響は
- 1. AmazonでApple製品が最大26%引き
- 2. Galaxy Z Fold8 26万円台の理由
- 3. KDDI 熊本被災地にデータ100GB
- 4. アップル iPhone月額リース開始
- 5. GrapheneOSで抵抗 男性起訴へ
- 6. ドコモ「ahamo」が10GB増量で40GBに、「ドコモmini」も増量
- 7. 『極 上にぎり寿司コース』が登場！バラエティー豊かな食べ放題「ニラックスブッフェ」
- 8. リドリー・スコット製作総指揮『ブレードランナー 2099』が11月25日よりPrime Videoで独占配信開始
- 9. 「iOS14」さっそく脱獄される?
- 10. 実施拡大も検討 KDDI 新宿・池袋・上野・銀座の4店舗でモバ充の回収を実施へ
- 11. パスワードの常識 無意味だった
- 12. Qi2 25W充電 熱が速度を下げる
- 13. 『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』シーズン3が11月11日よりPrime Videoで独占配信開始
- 14. 日中関係の裏で何が起きている？ 中国が輸出管理を「小出し」にする巧妙な計算とは
- 15. 【動画】撮影現場、楽しそう。 血まみれサバイバル・ホラー『レディ・オア・ノット２』で大暴れするスクリームクイーンたち［ホラー通信］
- 16. さいた、さいた、惨劇もたらす“死体花”が…… マレーシア・ホラー『血を吸うスマトラオオコンニャク』８月公開［ホラー通信］
- 17. 手のひら電動シェーバーが6枚刃に。ワイヤレス充電や自動洗浄にも対応したパナソニック「ラムダッシュ パームイン プロ」を体験
- 18. Siriの強化やタップジェスチャーが注目！ watchOS 27でApple Watchがますます便利に
- 19. 千駄木で天然水を活かした和菓子と冷茶を楽しむ「フレシャス×雨音茶寮」コラボの夏！
- 20. IIJ、LoRaWANの電波状態を測定する「LZ-01V3」提供 - 小型・軽量化し1台43,000円
- 1. バレー男子NL 日本が中国を破る
- 2. バレー日本代表 中国に逆転勝利
- 3. ドイツ強豪の18歳日本人MFに衝撃
- 4. FIFAがアルゼンチン代表を処分へ
- 5. 佐々木朗希 重症か渡米前温存か
- 6. FIFA会長 W杯売却計画を撤回へ
- 7. ド軍敗退を呼んだ男の行動に怒り
- 8. 「W杯売却計画」に怒りの声明
- 9. エドマン 佐々木麟太郎にエール
- 10. 三笘薫 結婚式フォト削除が波紋
- 1. 三山凌輝に共演者「ポカン状態」
- 2. NHKアナの「震え声」に心配続々
- 3. オール巨人 家に突然警察が訪問
- 4. 宮迫博之 現在のおもな収入源
- 5. ライセンス井本 子に重度の障害
- 6. 三山&花乃 報道後も裏で親密か
- 7. DAISOで330円 電気代大幅カット?
- 8. 楽しんご 渡邊渚への暴言に批判
- 9. 斎藤工の愛犬が排泄する俳優宅
- 10. 飲食店で「セックス」連呼 物議
- 1. 仕送りして 母親の通帳見て絶句
- 2. 森香澄の最新ビジュ解禁に反響
- 3. みな実 妊娠後の「変化」が話題
- 4. 夫に激怒され直感働く 不倫判明
- 5. 夫が不倫…呪おうとした妻が逆転
- 6. 【SHEIN購入品】全15点を着画で正直レビュー！50代向けコーデの当たり外れを徹底検証
- 7. 電車が揺れ黒い液がベチャ…凍る
- 8. 飲食店で「セックス」連呼 物議
- 9. もう水着も着てへんやん! 衝撃
- 10. 眞木蔵人の妹にブレイクの予感
- 11. ケンタッキー ドリンク100円均一
- 12. 胡麻どうふが生レバーの代わりに
- 13. 毛穴ケア イニス新クレンジング
- 14. 「中目黒高架下」がついにオープン！全長約700メートルに蔦屋書店など人気店が軒を連ねる新施設【レポート】
- 15. スターバックスが30周年記念フラペチーノ発売。全5種の進化した名作、4月8日から
- 16. PEACH JOHN森香澄が魅せる秋ランジェリー「Be my ROMANCE」新作コレクション
- 17. 始球式へ降臨した美人女優に注目
- 18. 「またチキン？」「牛や豚と違って…」売れ残った丸鶏に衝撃を受けた作者→8万いいねを集めた漫画の驚愕の真相
- 19. 12星座【損しやすい】あるある 蟹座は人の心配ばかりで、自分が損をする
- 20. 【最後にスカッと！】私につきまとう男友だち。痺れを切らした主人公は、ある決断を...！？