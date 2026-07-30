熊本県でマグニチュード（M）7．1の大地震が発生した後、ソーシャルメディア（SNS）上で偽情報が急速に拡散している。29日、NHKによると、X（旧ツイッター）には28日深夜、「助けて、生き埋めになった」と救助を求める投稿が掲載され、30万回以上閲覧された。しかし、投稿者が記載した住所は実在しないことが確認され、このアカウントは停止措置が取られた。地震による爆発被害で死者が出た熊本県嘉島町の大型ショッピングモール「