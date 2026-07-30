お笑いコンビ「ティモンディ」の前田裕太（33）が30日、自身のXを更新。相方の高岸宏行（33）が同日、女優の沢井美優（38）との離婚を発表したことに言及した。2人は2022年10月に結婚を発表。24年11月に第1子誕生を発表していたが、この日「この度、私たち夫婦はお互いの人生を尊重し別々の道を歩む決断をいたしました」と発表。「これからは精一杯仕事に励みながら大切な子供の父親・母親であることに変わりはなく、共に愛情