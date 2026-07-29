7月27日、お笑い芸人の楽しんごがXに投稿した一文に、批判が噴出している。「事の発端は、26日に『NEWSポストセブン』で公開された、元フジテレビアナウンサー・渡邊渚さんの連載エッセイでした。渡邊さんは、最近体調がすぐれない日が続き、外出先で意識を喪って救急搬送されたり、公共交通機関で倒れてしまったと告白していました。この発信に反応したのが、楽しんごさんです。自身のXで、記事内容をまとめた投稿を引用し、