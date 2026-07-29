ライバルと呼ばれ続けた2人に、こんな絆があった――。歌手・中森明菜が、同期デビューの小泉今日子との知られざる関係を明かし、ファンの胸を熱くしている。「中森さんは、7月26日放送の『EIGHT‐JAM』（テレビ朝日系）に出演。1982年デビュー組として新人時代を振り返るなかで、小泉さんとの意外な交流を語りました。表舞台では “ライバル” と語られることの多かった2人ですが、その印象を覆すエピソードでした」（芸能記者