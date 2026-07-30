NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクは、熊本県で発生した地震による通信障害が、復旧したと発表しました。楽天モバイルは八代市、宇城市、八代郡氷川町の一部エリアで、通信が利用できなかったり、利用しづらかったりする状況だということです。