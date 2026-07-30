セブン‐イレブン・ジャパンは7月30日、「令和8年熊本地震」の被災地支援として、追加の支援物資の提供および店舗の営業再開に向けた応援社員の派遣を発表した。同社は、7月29日から実施している店頭募金や支援物資の提供に加え、被災地域への支援を拡大する。7月30日（木）以降、氷川町役場など指定場所へ、菓子パン計1万8,000個、水計6万6,000本を届ける。また、営業を継続・再開に向けて取り組む加盟店への支援として、熱中症対