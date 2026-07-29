〈「強烈な便意で夜も眠れない」大腸の病気でも、がんでもない…“原因不明の水便”に悩む公務員を襲った【本当の病名】〉から続く毎朝襲う謎の激しい下痢。トイレから出られず日中も「いつ暴発するか」と怯える日々。大きな病院で内視鏡検査を受けるも異常はなく、途方に暮れる公務員の「私」が駆け込んだ精神科で告げられた本当の病名は「うつ病」だった――。【写真】この記事の写真を見る（2枚）うつ病のリアルを、現役税