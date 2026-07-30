アプリ「Yahoo！天気」のコメント投稿機能で、被災地のインフラ情報が共有されているとして、SNSで注目を集めている。アプリ内の地図上に表示「Yahoo！天気」のコメント投稿機能では、投稿者がいる場所の天気と、状況をより詳しく伝えるためのコメントを投稿することができる。投稿された情報は、アプリ内の地図上に表示される。2026年7月28日に熊本県で発生し最大震度7を観測した地震発生後、被災地ではこの機能にインフラに関す