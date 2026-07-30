（CNN）米軍が現地時間30日未明、イランへの攻撃を再開した。イラン南部では複数の場所で爆発音が鳴り響いた。今回の米軍の攻撃は、数日ぶりにイランを直接標的としたものだ。トランプ大統領は、中東の米軍部隊に対してイランが28日に試みたミサイル攻撃に強力に反撃すると警告し、記者団に「今度はわれわれが攻撃する番だ」と語っていた。そのほかに知っておくべきことは以下の通り。攻撃再開：イラン国営メディアによると、バン