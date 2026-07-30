7月29日、人気ロックバンド・GEZANのボーカル・ギターを務めるマヒトゥ・ザ・ピーポー（37）が、性加害を行ったことを告白し、活動を自粛すると発表した。同日、GEZANは公式サイトなどでマヒトゥの性加害事案により活動休止を表明し謝罪。マヒトゥも自身のXで謝罪声明を公表した。性暴力に関する内容であることを告知した【お読みになる前に】から始まる長文の謝罪文でマヒトゥは、《被害者が正常な判断や自由な意思決定が困難な泥
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