イランがヨルダンのアメリカ軍基地を奇襲攻撃したことを受け、トランプ大統領は29日、「イランを激しく攻撃する」と述べ、報復する考えを示しました。再び攻撃の応酬となる恐れが出ています。トランプ大統領は29日、FOXニュースの取材に対し、「イランを激しく攻撃する。彼らを徹底的にたたきのめす」などと述べ、イランに再び攻撃を行う考えを明らかにしました。アメリカは今月24日以降、イランへの攻撃を実施していませんでした