お笑いコンビ「鬼越トマホーク」が30日に公式YouTubeチャンネルを更新し、お笑いコンビ「ウーマンラッシュアワー」の中川パラダイス（45）について語る場面があった。この回は、ユーチューバー・岡田康太がゲスト出演。そこで岡田のチャンネルに女性タレントが多く出演しているという話題になると、良ちゃんは「優しいな。いろんなことがあっても、フワちゃんをまだ出すって…俺も頼むな」と意味深な発言をした。また「さっ