サッカー元日本代表の巻誠一郎氏が３０日、「熊本地震から２日」として自身のインスタグラムを更新。「まだまだ余震が続く中、父が地震でちょっと負傷したので実家の片付けへ」として、熊本県宇城市内の実家の様子を投稿した。まだ水、電気、ガスが通っていないとし「家の中もグチャグチャ…」と倒れかけた棚から食器が落ち、冷蔵庫が開いたままのキッチンの写真も。巻氏は２８日の地震直後にも実家の写真を投稿していたが、現役