大ヒット上映中の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』を映画館で鑑賞していた人が、上映中に別の観客が映画を盗撮していたとXに投稿し、注目を集めている。投稿によると、前の座席にいた観客が、上映中にスマートフォンで動画を撮影していたという。投稿者は、上映途中で映画館のスタッフに報告。スタッフが状況を確認したものの、その後も観客は上映終了まで撮影を続け、そのまま立ち去ったという。Xでは「警察を呼ぶべき」「映画