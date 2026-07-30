３０日午後４時１５分頃、群馬県みなかみ町月夜野の赤谷川にかかる小袖橋付近で、「友人がおぼれている」と１１９番があった。高校２年の男子生徒（１７）が駆け付けた消防に救助され、病院に搬送されたが意識はなかったという。利根沼田広域消防本部によると、男子生徒は友人ら数人と川遊びをしており、橋付近の岩場から川に飛び込んだ後、沈んだまま浮かんでこなかった。県警沼田署が詳しい事故原因を調べている。