高市総理大臣は飲食料品の消費税率について、2027年4月から1％に引き下げると表明しました。国会記者会館からフジテレビ政治部・福田真子記者が中継でお伝えします。高市総理は消費税の引き下げを決断した理由について、国民の期待が高いことを挙げた一方、財源については赤字国債に頼らずに確保することを強調しました。高市総理：国民の皆さまの期待が高いことを重く受け止めております。財源確保については、市場の信認が得られ