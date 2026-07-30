ナウル【シドニー共同】南太平洋の島国ナウルの政府は29日、国名をナウル語の呼称「ナオエロ」へ改めたと発表した。国名変更のため実施を予定していた国民投票については取りやめた。政府は、5月に改称に必要な憲法改正を終えた後も国民投票を実施する方針を示していたが、ナオエロの呼称が既に国内で用いられるなど「新たな名称ではない」として、国民投票は不要との立場に転じた。ナウルは総面積21平方キロの小国。ドイツ領