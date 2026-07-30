『ネーションズリーグ2026』では予選ラウンドを全勝で突破。29日に行われた準決勝で中国を降しベスト4入りを決めたバレーボール日本代表。一方で、大会直前まで代表だった佐藤駿一郎被告（26）の姿は７月24日朝の９時半ごろ、東京地裁にあった。この日、初公判が行われたのだ。片手に紙袋を持ち、スーツ姿で現れた佐藤被告は遠目にも目立ちすぎる長身。頭２つほど身長が違う職員に先導されながら、やや緊張した面持ちで建物の中へ