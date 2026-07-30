アメリカ軍は中東駐留部隊に対する弾道ミサイル発射の報復として、イランへの攻撃を再開しました。今月24日に攻撃を停止して以来、6日ぶりとなります。アメリカ中央軍は、アメリカ東部時間・29日午後8時＝日本時間30日午前9時から、イランへの攻撃を再開したと発表しました。攻撃は2時間にわたって行われ、イランの精鋭部隊・革命防衛隊のミサイルやドローンの関連施設、司令センターなど、数十か所を標的にしたということです。中